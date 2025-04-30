Фінляндія обмежує використання смартфонів у школах

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У Фінляндії парламент схвалив закон, який обмежує використання телефонів та інших гаджетів упродовж шкільного дня. Там вважають, що смартфони можуть негативно впливати на благополуччя та навчання учнів.

Про це передає фінське видання YLE.

Нові правила стосовно телефонів у школах набудуть чинності 1 серпня. Використання гаджетів суворо обмежать під час уроків. Їх можна буде дістати лише з дозволу вчителя для медичних або навчальних цілей.

Якщо хтось заважає заняттю телефоном — вчитель або директор має право його забрати. Школи також повинні розробити правила зберігання та використання телефонів під час занять, перерв і обідів.

Міністр освіти Фінляндії Андерс Адлеркройц сподівається, що завдяки обмеженнями діти більше гратимуться і спілкуватимуться наживо, а не тільки через телефон.

Фінляндія не перша європейська країна, яка вводить обмеження на використання телефонів у школах через дедалі більшу кількість доказів, що вони шкодять увазі, самооцінці та загальному добробуту дітей і підлітків.

До прикладу, Данія повністю заборонить телефони у школах. Дослідження показало, що 94% підлітків у Данії вже мали акаунт у соцмережах до 13 років (це мінімальний вік за правилами більшості платформ), а діти 9–14 років проводили в середньому 3 години на день у TikTok та YouTube.