Росія публічно відкинула мирний план Трампа про завершення війни в Україні

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Росія публічно оголосила свої умови на мирних перемовинах для завершення війни з Україною. Вони суперечать мирному плану США — і це може свідчити про серйозні розбіжності між Москвою і Вашингтоном стосовно умов угоди.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтервʼю бразильському виданню O Globo.

Серед російських вимог — міжнародне визнання всіх окупованих Росією українських регіонів і «демілітаризація» України. Напередодні Лавров відкинув пропозицію про передачу США та Україні контролю над Запорізькою атомною електростанцією. Ці заяви суперечать оприлюдненому раніше плану адміністрації Дональда Трампа.

Умови Москви:

Україна не стає членом НАТО, статус країни — нейтральний і позаблоковий;

міжнародне визнання «російської приналежності Криму, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Херсонщини та Запоріжжя», тобто визнання всіх окупованих Росією українських регіонів;

«демілітаризація» і «денацифікація» України;

скасування санкцій і повернення заморожених російських активів;

«подолання наслідків правління неонацистського режиму в Києві, який сформувався внаслідок путчу в лютому 2014 року», який нібито «винищив усе російське» в Україні — мову, медіа, культуру, традиції та «канонічне православʼя».

Тобто принаймні кілька пунктів з озвучених Лавровим не відповідають пропозиції американської адміністрації, яку США представили на переговорах у Парижі. Зокрема, Вашингтон пропонував юридично визнати Крим і фактично визнати контроль Росії над Луганською областю і частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Детальніше про мирний план США — тут.

Крім того, Лавров висуває вимогу про «демілітаризацію» України. Ймовірно, під цим пунктом мається на увазі обмеження розмірів української армії та української оборонної промисловості. «Демілітаризація» України — це один із основних наративів російської пропаганди, якими Кремль виправдовував повномасштабне вторгнення.

Однак у плані Трампа обмежень української армії немає. Ба більше, у Вашингтоні вважають, що Київ має зберегти сильну армію та оборонну промисловість. У плані Трампа також немає обмежень на використання західних військових як гарантів миру в Україні. Таку можливість зараз обговорює Європа.

Також Росія конкретизує свої побажання в рамках «денацифікації», висуваючи вимогу про скасування деяких українських законів, які нібито направлені на «знищення російської культури в Україні» — зокрема законів про українську мову та заборону діяльності повʼязаних із Росією церков. Такого пункту також немає в плані Трампа.

В опублікованому напередодні інтервʼю CBS Лавров відкинув ще одну пропозицію США: про відновлення контролю України над Запорізькою АЕС через контроль і управління станцією США. Лавров говорив, що Запорізькою АЕС керує «Росатом», і зазначив, що «не думає, що можливі будь-які зміни».

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

За даними Bloomberg, американська сторона в Парижі представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання. Різні іноземні медіа писали про те, що США запропонують визнати Крим російським.

Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.

Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. А Рубіо напередодні повторно заявив, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання, якщо Москва і Київ не досягнуть прогресу. У цьому разі Росії може загрожувати посилення санкцій, нагадав у вихідні радник США з нацбезпеки Майк Волтц.