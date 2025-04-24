Зеленський: РФ вдарила по Києву ракетою із КНДР

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РФ атакувала Київ у ніч проти 24 квітня балістичною ракетою північнокорейського виробництва. Це попередня інформація, яку уточнюють спецслужби.



Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Росія постійно застосовує таку зброю — ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною», — написав президент.







Всього вночі Росія проти міст України застосувала понад 200 засобів ураження — ракет і ударних дронів. Загалом в ніч проти 24 квітня під масованим комбінованим ударом Росії, окрім Києва та області, були Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

Кількість постраждалих перевищила 100. Кількість жертв не змінилася — загинули 12 людей. Розбір завалів у столиці досі триває.







«Рідні й близькі людей, які можуть бути під завалами будинку, там, на місці рятувальної операції. Рятувальники, екстрені служби, усі, хто допомагає, працюватимуть, поки не з’ясують долю кожної людини, яка могла постраждати», — зазначив Зеленський.



Президент наголосив, що Україна потребує зміцнення повітряного щита, адже навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. За його словами, потрібен реальний тиск на РФ, щоб це припинилося. Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів і майже 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні. Україна готова їх обміняти на своїх військових.

У березні стало відомо, що в січні та лютому Північна Корея додатково відправила в Росію щонайменше 3 000 солдатів для війни проти України.