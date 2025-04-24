Міністр фінансів України: Цього тижня Київ та США не підпишуть угоду про надра

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Угоду про надра Україна та США не підпишуть цього тижня.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, країни досягли прогресу в угоді під час сьогоднішніх переговорів.

Минулого тижня Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини 24 квітня, тобто сьогодні.

Після цього, на брифінгу 22 квітня, Володимир Зеленський заявив, що над угодою про надра працюють юристи. Тоді він наголосив, що більше нічого не відомо про інші кроки щодо продовження або фіналізації угоди.

Україна та США 17 квітня підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про надра. У тексті йшлося про те, що переговорні групи прозвітують до 26 квітня, аби завершити обговорення до цієї дати та якнайшвидше підписати угоду. Попереду — фіналізація тексту угоди про надра та її підписання, а далі — ратифікація парламентами.



Що відомо про угоду США та України про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп і президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.

