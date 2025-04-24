WP: Очільник Міноборони США встановив Signal на робочий компʼютер — хотів обійти обмеження Пентагону

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Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився встановити на робочий компʼютер у своєму офісі в Пентагоні зашифрований месенджер Signal. Це свідчить про те, що він активно використовує незасекречений месенджер навіть у роботі, де зазвичай застосовують лише захищені урядові системи, щоб зберегти військові плани та іншу чутливу інформацію.

Про це пише The Washington Post з посиланням на три обізнаних у ситуації джерела.

Видання зазначає, що так Гегсет хотів обійти відсутність мобільного звʼязку у багатьох частинах Пентагону і швидше координуватися з Білим домом та іншими посадовцями адміністрації Трампа.



Він вирішив «клонувати» Signal з телефона на робочий компʼютер, бо це дозволило йому використовувати месенджер у спеціальному приміщенні, де не можна використовувати телефон та інші особисті пристрої. Так очільник Пентагону зміг легко спілкуватися з урядовцями або родиною.



Два джерела повідомили WP, що Signal було встановлено ще на одному компʼютері в його офісі. Також Гегсет хотів мати програму для надсилання звичайних SMS з робочого місця.

Тодішній керівник апарату Гегсета Джо Каспер теж цікавився можливістю використовувати Signal у Пентагоні, але незрозуміло, наскільки ця ідея поширилась. Також немає певності, чи Гегсет із радниками зберігали повідомлення, як того вимагає американське законодавство.

Речник Гегсета Шон Парнелл заявив, що способи комунікації міністра є засекреченими, але сказав: Signal на урядовому компʼютері він не використовував і не використовує.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, та номер помилково потрапив до чужого списку. Трамп думав над звільненням Волтца за витік даних із чату Signal, але не захотів ощасливити своїх критиків.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.

Згодом після цього інциденту газета NYT написала, що Гегсет створив чат Defense | Team Huddle, у якому, зокрема, поділився розкладом польотів літаків F/A-18 Hornets, націлених на хуситів у Ємені. У цьому чаті начебто були дружина Гегсета, його брат Філ, особистий адвокат і ще десятки інших людей з особистого і професійного оточення міністра.

У Пентагоні заперечили цю інформацію. Речник відомства Шон Парнелл звинуватив нещодавно звільнених посадовців американського Міноборони в тому, що вони хочуть «зашкодити міністру оборони та порядку денному президента».







Скандал збігся з внутрішніми конфліктами в Пентагоні. Минулого тижня Гегсет звільнив трьох старших радників — Дена Колдвелла, Коліна Керролла та Даріна Селніка — і звинуватив їх у витоку інформації. У відповідь вони заявили, що стали жертвами наклепу, хоча раніше довго працювали з ним разом. Також посаду залишає Джо Каспер — це Гегсет підтвердив в інтервʼю Fox News.

Гегсет звинувачує медіа та своїх колишніх колег у спробах зірвати його ініціативи. Президент США підтримує очільника Пентагону і каже, що той «чудово справляється», але деякі посадовці у сфері оборони вважають, що потрібні зміни. Адмірал Вільям Макрейвен закликав Гегсета взяти відповідальність і більше прислухатися до професіоналів.