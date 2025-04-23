Reuters: Держсек США Рубіо непокоїться, що Україна повернеться до жорстких позицій на переговорах
- Автор:
- Оля Березюк
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Держсекретар США Марко Рубіо непокоїться, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах з Росією.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Переговори між представниками США, України та провідних європейських країн, які мали відбутися 23 квітня в Лондоні, відклали через відмову більшості міністрів закордонних справ підтримати запропоновану угоду щодо припинення війни Росії з Україною.
За словами джерел, європейці, зокрема, рішуче опираються пропозиції США послабити санкції проти Росії до завершення переговорів. Серед неприйнятних як Європою, так і Україною пропозицій було й визнання Криму російським.
Як результат Рубіо скасував свій візит до Лондону, що фактично зірвало зустріч, у якій мали взяти участь глави МЗС Великої Британії, України, Франції та Німеччини.
Один з європейських чиновників повідомив Reuters, що Рубіо висловив занепокоєння, що Україна може повернутися до своїх попередніх жорстких позицій — а це, на думку Вашингтону, унеможливить будь-який прорив на переговорах.
Переговори про припинення вогню
Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.
New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.
Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.
- За даними Bloomberg, американська сторона в Парижі представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.
- Держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.