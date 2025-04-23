Sky News: Топдипломати США, Європи й України відклали зустріч у Лондоні — на ній мали обговорити мирну угоду

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Міністри закордонних справ Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали заплановану на сьогодні зустріч у Лондоні. На ній мали обговорити мирну угоду про закінчення війни.

Про це пише Sky News.

У перемовинах натомість візьмуть участь високопоставлені посадовці цих країн. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме у Лондоні та проведе двосторонню зустріч з британським колегою Девідом Леммі.

Як зазначає Sky News, «зниження рівня дипломатії» відбувається на тлі посилення тиску з боку команди Дональда Трампа на Київ і Москву з метою домогтися припинення вогню.

Раніше стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо не приїде в Лондон на переговори. Медіа писали, що основною темою зустрічі має стати обговорення мирної угоди про закінчення війни в Україні. Але тепер під питанням, коли вона відбудеться.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.

Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.