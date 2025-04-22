FT: Путін готовий відмовитися від своїх попередніх умов про повний контроль над чотирма областями України, але є умови

Новини

Путін готовий відмовитися від своїх попередніх умов про контроль над чотирма регіонами України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Проте натомість Москва має інші вимоги до США.

Про це пише FT з посиланням на джерела.

Видання зазначає: про ідею того, що РФ нібито готова відмовитись від контролю над неокупованими частинами чотирьох областей України, Путін на початку квітня сказав спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу. Йдеться про те, що Путін нібито пропонує зупинити бойові дії на поточній лінії фронту.

Росія нібито готова на такі «поступки», якщо США підуть на ширші геополітичні поступки Москві, наприклад визнають російський контроль над Кримом і заборонять Україні приєднатися до НАТО.

FT пише, що ця пропозиція є першим офіційним свідченням Путіна за три роки повномасштабної війни, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог і припинити вторгнення.



Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував цю публікацію FT.

«Зараз публікується багато фейкової інформації, зокрема й у поважних виданнях, тому слід слухати лише першоджерела», — заявив він коментарі одному з пропагандистських російських медіа.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа. Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.

За даними Bloomberg, американська сторона в Парижі представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання. Також різні іноземні медіа писали про те, що США запропонують визнати Крим російським.







На ці повідомлення медіа про нібито американський план 22 квітня зреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо відмови від територій. Київ юридично не визнає російську анексію Криму. Це поза українською Конституцією. До цього, 17 квітня, він розповів, що Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій. Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими — це червоні лінії.