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Володимир Зеленський анонсував нові перемовини України, США, Франції та Великої Британії. За його словами, зустріч відбудеться в середу, 23 квітня, в Лондоні.

Про це президент розказав після розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру», — написав Володимир Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з яким також обговорив спільну роботу у європейських безпекових форматах.

17 квітня українська делегація зустрілась з американцями в Парижі. Як пише WSJ, під час зустрічі в Парижі 17 квітня американська делегація передала українській конфіденційний документ із планом врегулювання російсько-української війни.

США пропонують припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнення та визнати Крим російським. Також у ньому виключають членство України в НАТО, а територію навколо Запорізької атомної електростанції пропонують зробити нейтральною, яка могла б перебувати під контролем США.

Водночас у плані не визнають, що Росія має законне право контролювати чотири окуповані регіони України, хоча й не вимагають, щоб російські військові залишили ці території. Джерело в Держдепартаменті зазначило, що переданий план містить лише «можливі варіанти, на які Київ повинен зважати», а не пропозиції «або так, або ніяк».

Україна має дати зворотний зв’язок уже цього тижня під час зустрічі посадовців США, України та Європи в Лондоні.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

New York Post написало 19 квітня про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.

Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.