У Пентагоні заперечили, що Гегсет обговорював удари по Ємену в чаті Signal з дружиною та братом

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David B. Gleason / Flickr

У Пентагоні заперечили інформацію газети The New York Times про те, що міністр оборони США Піт Гегсет у приватному груповому чаті Signal, де були, зокрема, його дружина, брат і особистий адвокат, обговорював деталі ударів по хуситах.

Про це написав у соцмережі X речник Пентагону Шон Парнелл.

Він заявив, що медіа «з ентузіазмом беруть скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своєї статті».

Так Парнелл звинуватив нещодавно звільнених посадовців американського Міноборони в тому, що вони хочуть «зашкодити міністру оборони та порядку денному президента».

«Жодної секретної інформації в чатах Signal не було — хай там як вони намагаються це подати. А правда в тому, що Офіс міністра оборони стає лише сильнішим і ефективнішим у реалізації програми президента Трампа», — додав речник Пентагону.

NYT раніше написала, що Гегсет створив чат «Defense | Team Huddle», в якому, зокрема, поділився розкладом польотів літаків F/A-18 Hornets, націлених на хуситів у Ємені. У цьому чаті начебто були дружина Гегсета, його брат Філ, особистий адвокат і ще десятки інших людей з особистого і професійного оточення міністра.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, та номер помилково потрапив до чужого списку. Трамп думав над звільненням Волтца за витік даних із чату Signal, але не захотів ощасливити своїх критиків.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.