Ситника звільнили з Агенції оборонних закупівель. ЦПК звинувачує Міноборони у спробі взяти агентство під контроль, АОЗ заперечує

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Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов звільнив Артема Ситника з посади свого заступника. Центр протидії корупції каже, що це спроба Міноборони взяти під контроль АОЗ, агенція заперечує.

Першим про звільнення повідомив Центр протидії корупції, інформацію «Бабелю» підтвердили також в АОЗ.

«Звільнення заступника директора відбулося в межах скорочення штату. Це кадрове рішення керівника (директора) відповідно до його управлінських повноважень», — заявила агенція в коментарі «Бабелю».

Натомість в ЦПК стверджують, що звільнення Ситника — це ще один крок, яким «міністр оборони Рустем Умєров та Арсен Жумаділов забезпечують зручний та лояльний контроль над агенцією зі сторони міністерства».

«Тобто фактично перетворюють незалежну агенцію на департамент Міноборони, як це відбувалося до реформи зі створення АОЗ. Закупівля зброї через незалежну агенцію — один зі стандартів НАТО, якого дотримуються всі розвинені країни», — підкреслили в ЦПК.

У чому ЦПК звинувачує Жумаділова

За даними ЦПК, Жумаділов начебто зруйнував створену Ситником систему внутрішнього взаємоконтролю, яка допомагала агенції купувати зброю напряму у виробників або постачальників першої ланки, без так званих прокладок.

«Суть системи наступна. Компанія надсилала конфіденційну комерційну пропозицію, яку АОЗ просто ігнорувала. Але до компанії одразу приходили посередники, які пропонували купити всю партію по вказаній в комерційній пропозиції ціні або навіть дорожче. Потім АОЗ або, наприклад, прикордонники викуповували ту саму зброю, але вже за вищою ціною. Маржа залишалася за межами України й ділилася між учасниками», — кажуть у ЦПК.

Антикорупціонери зазначили, що Ситник впровадив процедуру, згідно з якою отримані комерційні пропозиції одразу бачили кілька департаментів і заступників директора АОЗ. Це робило неможливим її ігнорування. Якщо компанії швидко не відписували за чіткою процедурою, то Ситник або інші керівники «починали ставити неприємні запитання».

Що каже сам Ситник

Коментуючи запитання щодо «руйнування» Жумаділовим системи внутрішнього взаємоконтролю, Ситник заявив, що про це треба «зʼясовувати у тих, хто її прибирає».

«Розумність не завжди влаштовує деяких хлопців і дівчат. Була створена система контролю, щоб комерційні пропозиції проходили процедуру, яка була прозорою, і унеможливлювала надання необґрунтованих переваг учасникам ринку. І це одразу призводило до зниження цін на всю номенклатуру. Зараз, наскільки мені відомо, ситуація повернулась до ручного розгляду комерційних пропозицій. Тобто до того, що було до мого приходу в агенцію», — сказав Ситник в коментарі «Суспільному».

Яка позиція Агенції оборонних закупівель

АОЗ у коментарі «Бабелю» звинувачення ЦПК відкидає. Там кажуть, що на момент призначення нового керівника в агенції не існувало ані політики, ані повноцінної системи внутрішнього контролю.

«Також не було окремого підрозділу, відповідального за ці функції. Єдиною структурою, яка частково охоплювала ці питання, був департамент безпеки. Його робота обмежувалась точковими перевірками постачальників, забезпеченням фізичної охорони та взаємодією з правоохоронними органами», — йдеться у відповіді агенції.

В АОЗ також зазначили, що в агенції не було масових звільнень — переважна більшість працівників залишились працювати. Окрім посади заступника, звільнились посади керівників відділу економічної безпеки та відділу взаємодії з правоохоронними органами — обоє звільнилися за власним бажанням.

«Окремо варто зазначити, що теза щодо зменшення частки спецімпортерів у реальності не означає збільшення частки виробників. Минулого року справді зменшувалася частка державних спеціалізованих імпортерів, натомість зростала частка приватних спецімпортерів, а також іноземних посередників. Частка виробників у структурі імпорту не зазнала значних змін. Також процес отримання й опрацювання комерційних пропозицій не знайшов схвальних відгуків на ринку», — наголошують в АОЗ.

Натомість там кажуть, що за два місяці після зміни керівництва агенції вдалось:

побудувати повноцінну систему внутрішнього контролю відповідно до міжнародного стандарту ISO 37001;

розробити процедуру авторизації постачальників для забезпечення прозорої роботи з комерційними пропозиціями;

впровадити процедуру перевірки конфлікту інтересів працівників у сфері ОПК;

створити реєстр постачальників.

Що відбувається в АОЗ

Агенцію оборонних закупівель створили в липні 2022 року за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання. Її завдання — зробити закупівлі зброї для України прозорими й унеможливити корупцію. Із січня 2024 року агенцію очолювала Марина Безрукова. Наглядова рада АОЗ 20 січня 2025 року подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію продовжити контракт чинної директорки Агенції Марини Безрукової на один рік.

Уже 23 січня наглядова рада уклала додаткову угоду про продовження дії контракту з Безруковою. Однак наступного дня Умєров анонсував зміну керівництва Агенції оборонних закупівель. Умєров зазначив, що результат закупівель озброєнь був незадовільним, тож треба змінити систему.

25 січня АОЗ заявила, що продовжить роботу під керівництвом Безрукової, попри рішення Умєрова. Однак 27 січня «Суспільне» з посиланням на власні джерела писало, що міністр ініціював службове розслідування в агенції, а Безрукову на час розслідування відсторонили від роботи.

Сама Безрукова говорила, що в неї «почали погіршуватися» відносини з міністром оборони Рустемом Умєровим через інцидент з неякісними 120-мм мінами.

Уже 31 січня в Міноборони заявили, що з 1 лютого Агенцію з оборонних закупівель замість Марини Безрукової очолюватиме Арсен Жумаділов, який до того керував Державним оператором тилу. Безрукова звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом втрутитися в конфлікт. Зеленський сказав, що міністр Умєров має право робити все, щоб уникнути гальмування в забезпеченні української армії озброєнням.