У Держдепі США заявили, що не укладатимуть угод із Росією та не знімуть з неї санкцій до припинення вогню в Україні

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США не укладатимуть двосторонніх угод із Росією та не послаблюватимуть санкції, поки в Україні не досягнуть припинення вогню.

Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс на брифінгу.

«Жодних переговорів чи домовленостей не буде, поки ця бійня триває», — наголосила Брюс, відповідаючи на питання про перемовини з РФ та можливе пом’якшення санкцій.

Вона зазначила, що після ракетного удару по Сумах у Вербну неділю виникають сумніви, хто насправді прагне миру та хоче припинити вогонь. Речниця Держдепу назвала війну в Україні «м’ясорубкою», наголосивши, що ситуація залишається без змін, але США продовжують працювати над встановленням перемир’я.