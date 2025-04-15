У Раді зʼявився новий нардеп від «Слуги народу» — Сергій Мельник
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У Верховній Раді України зʼявився новий народний депутат від «Слуги народу» Сергій Мельник. 15 квітня він склав присягу.
Про це повідомив парламентар від «Голосу» Ярослав Железняк.
Наприкінці лютого 2025 року Рада припинила повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної. Кормишкіну підозрювали у незаконному збагаченні, вона визнала свою провину та пішла на угоду зі слідством.
Після цього у Раді зʼявилося вакантне місце. Інна Свириба була наступною за черговістю кандидаткою після Ірини Кормишкіної, однак вона подала заяву про відмову від місця у Верховній Раді. Комісія визнала її такою, що не набула депутатського мандата.
Тож обраним народним депутатом визнали наступного за черговістю — Сергія Мельника.
- Із 2019 року з фракції «Слуга народу» вийшов 41 народний депутат. З них 21 склав мандат, а 20 перейшли в інші фракції та групи. Чисельність фракції більшості за цей час скоротилась з 254 до 233 членів.