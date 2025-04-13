Експрезидент Південної Кореї незабаром постане перед судом за введення воєнного стану

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Reuters

Центральний районний суд Сеулу 14 квітня розпочне слухання за звинуваченням усуненого від посади президента Південної Кореї Юн Сок Йоля у заколоті. Як обвинувачений, Юн зобовʼязаний бути присутнім на судовому процесі.

Про це пише Yonhap.

Юн стане пʼятим колишнім президентом, який постане перед судом.

Йому дозволять потрапити на засідання через підземну автостоянку, при цьому суд вжив заходів безпеки проти можливих мітингів біля будівлі. Представникам медіа не дозволять фотографувати в залі суду до початку слухань.

Засідання розпочнеться з формальної перевірки особи, після чого відбудеться представлення обвинувачень прокуратурою. Колишній президент може попросити суддю надати йому можливість викласти свої аргументи.

Чо Сун Хен, командир Першої групи безпеки Командування оборони Сеулу, і Кім Хен Кі, керівник Першого батальйону спеціального призначення Командування спеціальних операцій, виступатимуть як свідки в понеділок.

Під час процесу імпічменту Юна в Конституційному суді Чо Сун Хен дав свідчення, що тодішній командувач столичної оборони Лі Джин Ву наказав йому відправити війська, щоб «витягнути» законодавців з Національної асамблеї після того, як Юн оголосив воєнний стан 3 грудня. Вважається, що Кім Хен Кі отримав аналогічний наказ від свого начальника тієї ж ночі.

Якщо Юна визнають винним у керівництві повстанням, йому загрожує довічне увʼязнення або смертна кара.

Що передувало

У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу. У грудні 2024 року Юн Сок Йолю повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою і заборонили виїжджати за кордон. Експрезидента намагалися затримати 3 січня 2025 року, однак цьому завадила його охорона. 15 січня з другої спроби його все-таки затримали. 8 березня стало відомо, що Юн Сок Йоль вийшов із в’язниці. Та йому все одно довелося постати перед судом.

На початку квітня Конституційний суд оголосив одностайним вердиктом, що підтримує імпічмент Юн Сок Йоля та позбавляє його посади президента. Обовʼязки президента наразі виконує премʼєр-міністр країни Хан Дак Су. Нові президентські вибори призначили на 3 червня.