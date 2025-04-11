NYT: У Трампа готують план приєднання Гренландії до США. Розглядають піар-кампанію і виплати мешканцям

Новини

Адміністрація американського президента Дональда Трампа напрацьовує план «купівлі» Гренландії у Данії та її приєднання до США.

Про це повідомляє The New York Times.

Анонімний посадовець розповів, що Рада нацбезпеки Білого дому надіслала конкретні вказівки різним урядовим структурам. Деталі поки що невідомі, однак попри натяки Трампа на можливе використання сили посадовці жодного разу не розглядали варіант військового вторгнення.

Політика стосовно Гренландії зосередиться на переконанні, а не на примусі, додає джерело. Ідеться про піар-кампанію, що має спонукати 57 тисяч жителів острова увійти до складу США. Радники президента обговорювали вплив на громадську думку на острові за допомогою реклами в соцмережах.

Ця кампанія «неочікувано» апелюватиме до спільної спадщини гренландців та інуїтів Аляски, що розділені майже 4 тисячами кілометрів, каже співрозмовник NYT. Американські посадовці вже публічно кажуть, що Данія «погано опікується островом» і лише Вашингтон може захистити його від впливу РФ і Китаю та допомогти гренландцям «стати багатими».

У команді Трампа також пропонували замінити $600 мільйонів дотацій від Данії щорічною виплатою приблизно $10 тисяч на людину. Дехто вважає, що це окупиться завдяки доходу від видобутку рідкоземельних металів, міді, золота, урану та нафти Гренландії.

Фахівці не впевнені, чи буде легко заробляти на ресурсах в умовах холодного клімату острова. До того ж буде складно пояснити американським виборцям великі витрати, особливо враховуючи роботу Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Однак деякі аналітики не вважають цю ідею Дональда Трампа абсурдною. Річ у тім, що глобальне потепління відкрило нові морські шляхи через Арктику для торгових суден та військових кораблів Китаю і Росії.

Що передувало

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він неодноразово повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

У березні 2025 року в Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова.

Наприкінці березня премʼєр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен зреагував на останні заяви президента США Дональда Трампа і сказав, що Вашингтон не отримає контроль над островом.