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Команда Bihus.Info виграла суд у колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Про це журналісти повідомили у Facebook.

Суди тривали шість років і пройшли через три інстанції. Восени 2024 року Голосіївський суд Києва ухвалив рішення, за яким журналісти мали б вдруге спростувати розслідування і повторно заплатити компенсацію Сергію Семочку. Однак зараз Апеляційний суд Києва скасував попереднє рішення і постановив повернути редакції гроші.

Сергій Семочко працював першим заступном голови Служби зовнішньої розвідки 31 липня 2018 року, а у квітні 2029 року тодішній президент Петро Порошенко його звільнив.

У 2018 році журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомили, що в родичів заступника начальника Служби зовнішньої розвідки Семочка є російські паспорти, видані на території окупованого Криму, а також кілька елітних обʼєктів нерухомості в Козині під Києвом.

Після оприлюднення розслідування СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею державна зрада стосовно Семочка. Також у СБУ підтвердили російське громадянство його дружини. У серпні 2021 року Семочко зміг через суд поновитися на посаді, тому що звільнили його незаконно — під час перебування на лікарняному.

Після розслідування, у 2018 році, Семечко подав позов проти журналістів про захист честі, гідності й ділової репутації, вимагаючи спростувати «недостовірну інформацію». За два роки Голосіївський районний суд Києва зобовʼязав журналістів зробити це. Суд також стягнув із журналістів гроші за судові витрати. Тоді Денис Бігус заявляв, що суд виніс рішення на користь Семечка, не спростувавши при цьому жодного факту з розслідування.

У 2023 році на запит Bihus.Іnfo СБУ підтвердила наявність російських паспортів у дружини та родичів Семочка.