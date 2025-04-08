Бельгія виділяє допомогу Україні на €1 мільярд. У країні також уточнили, скільки та коли Київ отримає F-16

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Бельгія виділить оборонний пакет допомоги Україні на €1 мільярд.

Про це прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс Україна.

Кошти використають для закупівлі зброї та посилення української оборонки, зокрема для виробництва нових видів озброєння.

Окрім, того прем’єр Бельгії уточнив, що його країна постачить Україні у 2025 році два винищувачі F-16 на запчастини та сподівається, що у 2026 році зможе постачити ще два F-16.

«Цього року ми постачимо два F-16 на запчастини. Наступного року ми обовʼязково постачимо два винищувачі. Ми сподіваємося зробити більше, але ми залежимо від поставки F-35. У Бельгії немає затримок, але є затримки з F-35. Як тільки F-35 прибуває, F-16 відлітає. Все дуже просто», — заявив він.

Раніше, на початку березня 2025 року, Барт де Вевер повідомив, що Бельгія передасть боєздатні винищувачі F-16, які раніше пообіцяла Україні, у 2026 році — проте тоді не уточнював кількість. Спочатку говорили про поставки цих літаків наприкінці 2025 року.

Країна погодилась передати Україні свої F-16, оскільки придбала собі винищувачі нового покоління F-35. Проте вони надходять країні з затримкою, тому постачання для України теж відтерміновують.