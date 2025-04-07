Yonhap: Влада Південної Кореї призначила дату президентських виборів

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Уряд Південної Кореї вирішив провести президентські вибори 3 червня, щоб обрати наступника Юн Сок Йоля, ексочільника держави.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Премʼєр-міністр країни Хан Дак Су, який тимчасово виконує обов’язки президента, має затвердити дату під час засідання Кабінету міністрів 8 квітня, каже анонімний чиновник.

Національна виборча комісія вже розпочала реєстрацію кандидатів. Якщо графік затвердять, учасники мають зареєструватися до 11 травня, а передвиборча кампанія розпочнеться 12 травня.

За законом Південної Кореї держслужбовець, який балотується в президенти, повинен подати у відставку щонайменше за 30 днів до виборів. Переможець очолить країну одразу після оголошення результатів голосування без створення перехідної команди.

Вибори мають відбутися протягом 60 днів після того, як Конституційний суд відсторонив Юн Сок Йоля від посади через його невдалу спробу запровадити воєнний стан.