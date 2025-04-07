Yonhap: Влада Південної Кореї призначила дату президентських виборів
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Уряд Південної Кореї вирішив провести президентські вибори 3 червня, щоб обрати наступника Юн Сок Йоля, ексочільника держави.
Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.
Премʼєр-міністр країни Хан Дак Су, який тимчасово виконує обов’язки президента, має затвердити дату під час засідання Кабінету міністрів 8 квітня, каже анонімний чиновник.
Національна виборча комісія вже розпочала реєстрацію кандидатів. Якщо графік затвердять, учасники мають зареєструватися до 11 травня, а передвиборча кампанія розпочнеться 12 травня.
За законом Південної Кореї держслужбовець, який балотується в президенти, повинен подати у відставку щонайменше за 30 днів до виборів. Переможець очолить країну одразу після оголошення результатів голосування без створення перехідної команди.
Вибори мають відбутися протягом 60 днів після того, як Конституційний суд відсторонив Юн Сок Йоля від посади через його невдалу спробу запровадити воєнний стан.
- Ще у грудні 2024 року тодішньому лідеру Південної Кореї Юн Сок Йолю повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою і заборонили виїжджати за кордон. Експрезидента намагалися затримати 3 січня 2025 року, однак цьому завадила його охорона. 15 січня з другої спроби його все-таки затримали. 8 березня стало відомо, що Юн Сок Йоль вийшов із в’язниці. Та йому все одно довелося постати перед судом.
- На початку квітня Конституційний суд оголосив одностайним вердиктом, що підтримує імпічмент Юн Сок Йоля та позбавляє його посади президента.