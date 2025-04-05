FT: В Україні кількох посадовців перевірили на поліграфі через витік деталей угоди про корисні копалини

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Президент України Володимир Зеленський наказав Службі безпеки провести розслідування, після того як стався витік деталей нового проєкту угоди між США та Україною про корисні копалини. Працівників низки міністерств перевірили на поліграфі.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За даними журналістів, розслідування розпочалося після того, як 27 березня народний депутат Ярослав Железняк опублікував частину проєкту угоди, заявивши, що отримав її від власних джерел. Він наголошує, що це не фінальний документ і текст, найімовірніше, редагуватимуть. Тобто це побажання американської сторони станом на 23 березня 2025 року.

Железняк пише, що в новому варіанті угоди американці пропонують, аби більшість в управлінні фондом становили представники США (3 з 5 членів з повним правом вето). Угода стосується всіх корисних копалин України — і нових, і вже тих, що використовуються. Усі нові інвестеційні проєкти спочатку пропонують американській стороні. Водночас про гарантії безпеки для України — нічого.

Під час брифінгу з журналістами 28 березня президент Зеленський здивувався, звідки «депутати вже все знають»:

«Для мене цікаво: я ще не читав, а депутати вже все знають, що буде в угоді. Це дивно. Цікаво, хто цю інформацію їм передає. Оце дуже цікаво. Хотілося б знати для себе», — зауважив президент.

Financial Times пише, що перевірку на детекторі брехні вже пройшли працівники кількох міністерств, однак вони не уточнили, скількох саме людей уже перевірили. А неназвані українські посадовці сказали, що були неприємно здивовані масштабами останніх вимог США і вважають частину пропозицій Вашингтона політично неприйнятними, оскільки це ускладнить євроінтеграцію України.

Служба безпеки України на запит журналістів відповіла, що діє в межах закону, захищаючи безпеку України, і зберігає в таємниці деякі деталі своєї діяльності.

Угода про корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.

Уже найближчим часом українська делегація поїде до Вашингтону для чергового раунду переговорів стосовно угоди про корисні копалини, а також окремо залучить юридичну компанію, щоб та супроводжувала переговорний процес.