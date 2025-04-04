Дональд Трамп продовжив роботу TikTok у США

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження роботи застосунку TikTok у США ще на 75 днів.

Про це політик повідомив у соцмережі Truth Social.

Трамп пояснив цей крок тим, що «угода про порятунок TikTok» вимагає допрацювання, щоб забезпечити підписання всіх необхідних дозволів.

«Ми сподіваємося продовжити добросовісну роботу з Китаєм... Ми не хочемо, щоб TikTok «пішов у тінь». Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з TikTok і Китаєм для укладення угоди», — написав американський президент.

Попередній дедлайн для вирішення питання з TikTok був до 5 квітня. Американську частку застосунку мали або продати, або заборонити в країні.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у країні. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Трамп казав, що його адміністрація веде переговори з чотирма різними групами про продаж китайської соцмережі TikTok. І назвав усіх потенційних покупців «прийнятними». Згодом американський президент заявив, що готовий знизити митні тарифи для Китаю, якщо вдасться укласти угоду про продаж TikTok.