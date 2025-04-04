Суд не дозволив компаніям Суркісів стягнути з ПриватБанку понад $250 мільйонів

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Privat24

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду не дозволив компаніям братів Ігоря та Григорія Суркісів стягнути з ПриватБанку понад $250 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Постанова Верховного Суду про задоволення касаційних скарг Нацбанку України та ПриватБанку є остаточною та оскарженню не підлягає.

У 2016 році, під час націоналізації ПриватБанку, Нацбанк України визнав, що родина Суркісів та їхні компанії пов’язані з банком — тобто могли впливати на його рішення або отримували вигоду на особливих умовах. Далі гроші, які були на рахунках компаній-нерезидентів у кіпрській філії ПриватБанку, включили до процедури bail-in.

Але вже в 2017 році суд (Окружний адмінсуд Києва, який пізніше ліквідували) вирішив, що ці компанії не мали бути визнані пов’язаними з банком. І постановив: ПриватБанк має повернути їм понад $250 мільйонів.

Це одна з чотирьох судових справ родини Суркісів та повʼязаних з ними компаній проти державного ПриватБанку про оскарження законності bail-in під час націоналізації, які розглядаються у судах України та Кіпру.

Справи «родини та компаній Суркісів» розглядаються судами з 2017 року. Суркіси намагаються довести, що були начебто незаконно позбавлені своїх депозитів, оскільки не є повʼязаними особами з ПриватБанком та його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Суркіси проти ПриватБанку

Члени сімʼї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у звʼязку з приватизацією ПриватБанку, де брати Ігор та Григорій Суркіси тримали значні суми коштів. У НБУ переконані, що вони отримували кредити й розміщували депозити не на ринкових умовах, а завдяки особливим домовленостям із колишніми власниками ПриватБанку.

Суркіси намагаються довести, що не повʼязані з колишніми власниками банку, і скасувати процедуру bail-in. Депозити Суркісів на суму $350 мільйонів обміняли під час націоналізації на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню. Але Верховний суд 15 червня 2020 року остаточно визнав Суркісів особами, повʼязаними з колишніми власниками банку, і не задовольнив їхній позов про стягнення коштів.

Однак офшорні компанії, які тримали ці депозити, подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду від 2017 року — тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобовʼязав банк повернути сімʼї Суркісів $350 мільйонів. А вже в 2024-му — не дозволив їх стягнути.