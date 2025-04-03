Засновник OnlyFans хоче викупити TikTok

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Засновник платформи OnlyFans Тім Стоклі запропонував викупити американський сегмент TikTok у китайської компанії ByteDance.

Про це пише WIRED.

Заявку на участь у торгах подала компанія Zoop. Це стартап, заснований Стоклі разом з Ар-Джей Філліпсом — фахівцем з маркетингу для інфлюенсерів. До угоди також залучили криптовалютну компанію The Hbar Foundation.

Zoop описала свою пропозицію як «протистояння Давида і Голіафа» проти великих соцмереж, обіцяючи повернути владу авторам контенту через справедливий розподіл доходів.

У китайської ByteDance залишається мало часу. Якщо вона не домовиться з американським покупцем до 5 квітня, то у США заборонять TikTok.

Цього тижня свою заявку на купівлю подала й Amazon, ставши п’ятим претендентом, якого розглядає Білий дім. Серед інших можливих угод — продаж TikTok американському інвесторському консорціуму, до якого можуть увійти Oracle Ларрі Еллісона та інвесткомпанія Blackstone.

Ще один варіант — американські інвестори викуплять TikTok, а ByteDance збереже право власності на алгоритм платформи, надаючи його в оренду. Однак Китай поки що не висловлював готовності підписати таку угоду.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Трамп казав, що його адміністрація веде переговори з чотирма різними групами про продаж китайської соцмережі TikTok. І назвав усіх потенційних покупців «прийнятними». Згодом американський президент заявив, що готовий знизити митні тарифи для Китаю, якщо вдасться укласти угоду про продаж TikTok.