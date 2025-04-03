ЄС готує відповідь на нові мита Трампа, але закликає до переговорів

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала додаткові мита США на всі країни серйозним ударом по світовій економіці. Євросоюз готовий відповісти на дії Вашингтону контрзаходами, але досі відкритий для переговорів.

Про це передає пресслужба Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн погодилася, що глобальна торгова система має недоліки і що деякі країни користуються нечесними правилами, але не вважає мита вирішенням проблеми. Брюссель натомість закликає прибирати торгові бар’єри, а не створювати нові.

Зараз у ЄС завершують перший пакет контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь і готуються до подальших контрзаходів, щоб захистити європейські інтереси та бізнес, якщо переговори проваляться. А ще у Євросоюзі відстежуватимуть непрямі наслідки, щоб не допустити надлишку товарів на європейському ринку.

Президентка Єврокомісії також звернулася до європейців, називаючи економічну політику Трампа випробуванням, і наголосила, що Європа — це найбільший єдиний ринок із 450 мільйонами споживачів. І вона «завжди буде стояти на захисті своїх інтересів, бізнесу, робітників та всіх громадян».