Amazon хоче купити американську частку TikTok

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Компанія Amazon залишила заявку на придбання TikTok у США — наближається дедлайн, коли застосунок має бути проданий, інакше його заборонять у країні.

Про це повідомляє The New York Times.

Співрозмовники видання кажуть, що сторони переговорів, схоже, не сприймають ініціативу Amazon серйозно. За словами поінформованого джерела, пропозицію надіслали у вигляді листа на імʼя віцепрезидента Джей Ді Венса і міністра торгівлі США Говарда Лутніка. Питання з TikTok мають вирішити до 5 квітня.

Президент Дональд Трамп планував зустрітися з високопосадовцями Білого дому в середу, щоб обговорити подальшу долю TikTok. Газеті NYT розповіли про потенційну угоду, яка може залучити нових американських інвесторів, зокрема техногіганта Oracle та інвестиційну компанію Blackstone в обхід формального продажу. Незрозуміло, чи задовольнить цей варіант умови федерального закону.

Amazon вже має певні звʼязки з TikTok. Застосунок став центром роздрібних покупок, де інфлюенсери рекомендують товари користувачам. Попри те що компанія має власну електронну комерцію, відому як TikTok Shop, багато блогерів заохочують людей купувати товари на Amazon.

Це вже не перший ритейлер, зацікавлений у китайському застосунку. У 2020 році на TikTok претендували Microsoft і Walmart. Представники застосунку стверджують, що він не продається — частково через те, що уряд КНР заблокував би угоду.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.