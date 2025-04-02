З початку 2025 року країни НАТО пообіцяли виділити €20 мільярдів на безпеку України

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З початку 2025 року країни-члени НАТО обіцяли виділити €20 мільярдів на безпекову підтримку України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції напередодні початку саміту міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає кореспондентка «Бабеля».

«Союзники по НАТО продовжують підтримку України. Протягом перших трьох місяців року вони вже зобов’язались виділити для України понад €20 мільярдів безпекової допомоги на 2025 рік», — зазначив Рютте.

Командування НАТО в німецькому Вісбадені продовжує координувати поставки безпекової допомоги та навчання українських військових, зазначив Рютте. Генсек НАТО також запевнив, що союзники й надалі надаватимуть Україні військову допомогу.

Крім того, Рютте зазначив, що НАТО підтримують зусилля США, щоб закінчити війну в Україні. За його словами, це має бути стабільний мир і постійне припинення вогню.