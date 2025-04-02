WP: Білий дім вивчає вартість утримання Гренландії для США

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Білий дім готує оцінку того, скільки коштуватиме федеральному уряду контроль над Гренландією як територією.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Зокрема, у Білому домі аналізують питання витрат на соціальні послуги для 58 тисяч мешканців острова й потенційних доходів від тамтешніх природних ресурсів.

Один з варіантів, що розглядається, полягає в тому, щоб запропонувати уряду Гренландії вигіднішу угоду, ніж надає Данія — а це $600 мільйонів щороку.

Внутрішнє планування свідчить про те, що амбіції адміністрації щодо придбання Гренландії виходять за рамки особистих амбіцій президента і починають відображатися в урядовій політиці, зазначає WP.

Що передувало

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

У березні 2025 року в Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова.

Наприкінці березня премʼєр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен зреагував на останні заяви президента США Дональда Трампа й сказав, що Вашингтон не отримає контроль над островом.