WP: Радник Трампа з нацбезпеки Волтц і його команда користувалися Gmail замість захищеної урядової пошти

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Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц і його команда Ради нацбезпеки вели урядові справи через особисті облікові записи Gmail. Ця пошта вважається набагато менш безпечним засобом звʼязку, аніж навіть месенджер Signal, довкола якого днями виник інцидент.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Старший помічник Майка Волтца використовував Gmail для розмов з колегами з інших урядових установ, які стосувалися важливих військових позицій і систем озброєння. Натомість його колеги з інших відомств використовували спеціальні державні облікові записи.

Майк Волтц отримував на свою особисту електронну пошту Gmail менш чутливу, але потенційно вразливу інформацію, таку як його розклад і робочі документи. Радник Трампа також іноді копіював і вставляв частини свого розкладу в Signal, щоб координувати зустрічі. Водночас речник Ради національної безпеки Браян Г’юз заявив, що Волтц «не надсилав і не надсилатиме секретну інформацію через незахищений обліковий запис».

Використовувати особисту електронну пошту — це ризик, бо іноземні спецслужби високо цінують комунікації та розклади високопосадовців уряду. Облікові записи на Gmail можуть бути вразливі до хакерських атак, фішингу та інших загроз.

Експерти з кібербезпеки занепокоєні, що американські чиновники з нацбезпеки не користуються урядовими захищеними системами, такими як JWICS (Joint Worldwide Intelligence Communications System).

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, але номер помилково потрапив до чужого списку. Трамп думав над звільненням Волтца за витік даних із чату Signal, але не захотів ощасливити своїх критиків.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.