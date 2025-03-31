Король Чарльз III повертається до виконання обовʼязків після госпіталізації

Новини

Royal Family / Twitter

Король Чарльз III повернеться до публічних заходів цього тижня після того, як 27 березня його госпіталізували через побічну реакцію на лікування раку.

Про це пише BBC.

Король відпочивав у Хайгроув-хаузі, своєму маєтку в Глостерширі, протягом вихідних і повернеться до офіційних обовʼязків найближчими днями. Зокрема, він проведе аудієнцію з премʼєр-міністром Британії у Віндзорському замку.

Наступного тижня він здійснить державний візит до Італії, де візьме участь у низці громадських і дипломатичних заходів у Римі та Равенні.