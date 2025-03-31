У Франції лідерку ультраправих Ле Пен визнали винною у розтраті грошей
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Лідерку французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен та ще вісім депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті коштів.
Про це пише BFM TV.
Конкретні вироки фігурантів ще мають оголосити окремо. Очікується, що Марін Ле Пен можуть позбавити права балотуватися до Європарламенту. Прокурори раніше просили для неї 5 років вʼязниці.
Наразі невідомо, чи набуде цей вирок чинності негайно.
Дванадцять помічників, яких судили разом з депутатами Європарламенту, також були визнані винними у розтраті. Суд підрахував, що загальна сума збитків склала €2,9 мільйона через те, що Європарламент «взяв на себе відповідальність за людей, які насправді працювали на ультраправу партію».
- Марін Ле Пен — французька депутатка, одна з лідерів ультраправої партії «Національне обʼєднання», що виступає за зміцнення звʼязків Франції з Росією та проти допомоги Україні. Партія здобула тріумфальну перемогу у Франції на виборах до Європарламенту на початку цього літа, набравши 31,5% голосів, тоді як партія чинного президента Емманюеля Макрона набрала вдвічі менше — 15,2%. Через це президент навіть розпустив парламент і призначив дострокові парламентські вибори.
- Хоча ультраправі з партії Ле Пен і перемогли у першому турі парламентських виборів і навіть очікували сформувати монобільшість у парламенті, перемогу на виборах неочікувано дістав лівий альянс. Тоді як праворадикальне «Національне обʼєднання» опинилося на третьому місці.
- 9 липня 2024 року прокуратура Парижу відкрила судове розслідування проти Ле Пен за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії під час виборів 2022 року. Розслідування почали після звіту Національної комісії з рахунків передвиборчої кампанії та політичного фінансування (CNCCFP) про рахунок кампанії Ле Пен під час президентських виборів 2022 року. Згідно з цим звітом, Ле Пен перевищила встановлений законом ліміт витрат на президентську кампанію.