У Франції лідерку ультраправих Ле Пен визнали винною у розтраті грошей

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Getty Images / «Бабель»

Лідерку французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен та ще вісім депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті коштів.

Про це пише BFM TV.

Конкретні вироки фігурантів ще мають оголосити окремо. Очікується, що Марін Ле Пен можуть позбавити права балотуватися до Європарламенту. Прокурори раніше просили для неї 5 років вʼязниці.

Наразі невідомо, чи набуде цей вирок чинності негайно.

Дванадцять помічників, яких судили разом з депутатами Європарламенту, також були визнані винними у розтраті. Суд підрахував, що загальна сума збитків склала €2,9 мільйона через те, що Європарламент «взяв на себе відповідальність за людей, які насправді працювали на ультраправу партію».