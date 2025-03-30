«Це фейкові новини». Трамп нікого не звільнятиме через інцидент із чатом у Signal

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Президент США Дональд Трамп каже, що не звільнятиме нікого з учасників групового чату в месенджері Signal, де його команда обговорювала удари по єменських хуситах у присутності доданого туди головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга.

Про це Трамп заявив в інтервʼю NBC News.

«Я не звільняю людей через фейкові новини та через полювання на відьом», — сказав Трамп. Інцидент із чатом у Signal він називає «фейковими новинами» протягом всього інтервʼю.

Попри критику та заклики до звільнень Трамп наголосив, що не має наміру карати своїх підлеглих через ситуацію, яку він вважає сфабрикованою. До того ж він, за його словами, продовжує довіряти своєму раднику з нацбезпеки Майку Волтцу, який і додав Голдберга до чату, і міністру оборони Піту Гегсету, який публікував у чаті детальну інформацію про удари по позиціях хуситів.

«У нас був надзвичайно успішний удар [по єменських хуситах]. Ми завдали дуже сильного і дуже смертоносного удару. І ніхто не хоче про це говорити. Усе, про що вони хочуть говорити — це дурниці. Це фейкові новини», — переконаний Трамп.

Раніше, як писало видання Politico з посиланням на два джерела, віцепрезидент США Джей Ді Венс, голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлс і керівник кадрового управління адміністрації Серджіо Гор приватно порадили Трампу звільнити радника з нацбезпеки Майка Волтца.

Трамп, за словами джерел Politico, погодився, що «Волтц облажався». Але вирішив не звільняти його, щоб це не стало «перемогою» ліберальних медіа та представників Демократичної партії, які були незадоволені витоком інформації і різко критикували команду Трампа. У підсумку Волтц поки що обіймає свою посаду, але, як сказали співрозмовники видання, «це не означає, що він у безпеці».

У Білому домі, однак, як зʼясувало видання, є і незадоволені Волтцом, і дехто вважає, що він все ж таки залишить свою посаду, але пізніше. Одне з джерел припустило, що представники адміністрації Трампа поки що підтримуватимуть Волтца, «але за кілька тижнів він піде».

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Після цього Голдберг надіслав листи низці чиновників, які були присутні в цьому чаті, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони, що додали до нього журналіста. Йому відповів Браян Гʼюз, речник Ради національної безпеки, підтвердивши правдивість повідомлення групи Signal.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, підтримав Волтца. Його не звільнять. Він також заявив, що хоча журналіст The Atlantic випадково потрапив у приватний чат про військові плани, його присутність «жодним чином не вплинула» на удари по хуситах у Ємені.

Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, але номер помилково потрапив до чужого списку. Він сказав, що зараз намагаються зрозуміти, чи це була помилка, чи технічна проблема. Волтц не сказав, кого саме мали додати до чату.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.