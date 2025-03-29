WP: Трамп наполягає на більш рішучих діях щодо мит
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Президент США Дональд Трамп підштовхує своїх старших радників до більш рішучих дій щодо митної політики, готуючись до 2 квітня — дня, на який запланований новий масштабний пакет мит.
Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.
Хоча багато його союзників на Волл-стріт і Капітолійському пагорбі закликали Білий дім до більш примирливого підходу, Трамп продовжує наполягати на агресивних заходах для фундаментальної трансформації американської економіки, кажуть співрозмовники.
Радники Трампа ведуть інтенсивні дискусії щодо точного обсягу імпортних мит, які будуть введені і, за словами чиновників, вплинуть на торгівлю на трильйони доларів.
Варіант, який розглядається як найбільш вірогідний, і про який публічно заявив цього місяця міністр фінансів США Скотт Бессент, передбачає встановлення мит на товари з 15% країн, які адміністрація вважає «найгіршими торговельними партнерами США», і на які припадає майже 90% імпорту.
Водночас сам Трамп далі переконує своїх радників, що його адміністрація повинна продовжувати ескалацію торговельних заходів, і в останні дні відродив ідею універсального тарифу, який би застосовувався до більшості імпортних товарів, незалежно від країни походження.
- Після вступу на посаду президента Трамп запровадив 25-відсоткові мита на весь імпорт сталі та алюмінію, підвищив мита на товари з Китаю до 20%, а також запровадив мита у 25% на імпорт із Канади та Мексики — ці країни він звинувачував у сприянні контрабанді наркотиків до США.
- Китай відповів дзеркальними митами 4 березня, того ж дня відповідь пообіцяли Мексика і Канада. 12 березня ЄС оголосив про мита на метали, віскі та продукти зі США. Того ж дня нові мита на американські товари ввела Канада.
- На 2 квітня запланований новий раунд американських мит. Цей день Трамп неодноразово називав «днем звільнення» економіки США. Які саме мита планують ввести — наразі невідомо.