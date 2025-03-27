Трамп пропонує знизити тарифи для Китаю, якщо той схвалить продаж TikTok

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Президент США Дональд Трамп готовий знизити митні тарифи для Китаю, якщо вдасться укласти угоду про продаж TikTok, щоб соцмережа щонайменше наполовину належала американським інвесторам.

Про це він заявив у розмові з журналістами, передає The Guardian.

Американський президент визнав роль Китаю в будь-якій угоді: «Що стосується TikTok, то Китаю доведеться зіграти в цьому певну роль, можливо, у формі схвалення, і я думаю, що вони це зроблять».

І додав, що в обмін на це він дасть Пекіну «невеличке» зниження тарифів або ще щось. Що саме — не уточнив.

Продаж TikTok американським інвесторам — це пріоритетне завдання для адміністрації Трампа і достатньо важливе, щоб у його контексті говорити про зниження тарифів. У лютому та на початку березня Трамп додав мита у розмірі 20% до вже чинних тарифів на весь імпорт з Китаю.

Материнська китайська компанія TikTok — ByteDance — має час до 5 квітня, щоб знайти некитайського покупця для TikTok. А якщо не знайде — TikTok заблокують у США з міркувань національної безпеки.

Ключовою проблемою на шляху до укладення будь-якої угоди завжди залишалося питання поступок з боку Китаю щодо контролю над бізнесом вартістю в десятки мільярдів доларів.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.