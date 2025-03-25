Уряд ліквідував КРАІЛ. Які завдання будуть у нового регулятора азартних ігор

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СБУ

Уряд 25 березня вирішив ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Її повноваження виконуватиме державне агентство «ПлейСіті», яке створили 21 березня.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд створив комісію для ліквідації регулятора та вніс відповідні зміни до документів Кабміну. Державне агентство «ПлейСіті» отримало майно, права та обов’язки КРАІЛ. У 2025 році агентство фінансуватимуть у межах бюджету ліквідованої Комісії з грального бізнесу.

«ПлейСіті» працюватиме під координацією Мінцифри, яке контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей. Основні завдання агентства:

цифровізувати ліцензування, щоб забезпечити прозорі правила для всіх учасників ринку;

впровадити механізми контролю та боротьби з нелегальними казино;

збільшити податкові надходження від легального грального бізнесу до 10 мільярдів гривень на рік, які підуть на потреби Сил оборони;

боротися з казино з російським слідом.

Ліквідувати КРАІЛ та передати функції з регулювання азартних ігор до Мінцифри парламент вирішив у грудні 2024 року. Ліцензії вирішили автоматизувати, щоб прибрати з процесу людський чинник і зменшити корупцію.

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Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні того ж року Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.