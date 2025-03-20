Reuters: Адміністрація Трампа розробила план реформування іноземної допомоги — це стосується і USAID

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Адміністрація Трампа підготувала пропозицію реформування структури розподілу Вашингтоном мільярдів доларів зовнішньої допомоги.

Про це пише агентство Reuters, журналісти якого ознайомились з відповідним меморандумом.

У документі стверджується, що нинішня структура зовнішньої допомоги США є занадто широкою, занадто дорогою і не змогла зменшити залежність деяких країн від американської допомоги. У ньому пропонується, щоб фінансування розподілялось з вужчою стратегічною спрямованістю.

«Цей проєкт пропонує переосмислену структуру міжнародної допомоги США та набір операційних принципів, які обіцяють вимірювану віддачу для Америки, одночасно проєктуючи американську мʼяку силу, зміцнюючи нашу національну безпеку і протидіючи глобальним конкурентам, включно з Китаєм», — сказано в документі.

За словами джерела, цей внутрішній меморандум направлять на розгляд держсекретарю США Марко Рубіо.

Наразі не зрозуміло, чи ця пропозиція буде прийнята, однак вона є одним з найбільш детальних досліджень того, як адміністрація Трампа планує трансформувати USAID. Пропозиція передбачає ліквідацію майже двох десятків бюро USAID та перейменування організації на Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги.

Новий «спеціалізований» орган буде частиною Державного департаменту, а його мандат обмежать сферами гуманітарної допомоги, реагування на катастрофи, глобальної охорони здоровʼя та продовольчої безпеки.

Документ також пропонує передати будь-які «політично орієнтовані програми», такі як просування демократії, свобода віросповідання та розширення прав і можливостей жінок, під безпосереднє управління Державного департаменту.

Що відбувається з USAID

USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 мільярди допомоги по всьому світу. Агентство заснували в 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха, а також сприяє розбудові та розвитку демократії — підтримує неурядові організації, незалежні медіа і соціальні ініціативи.

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Після цього працівників Агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат.

В указі Трампа йшлося про те, що напрями зовнішньої допомоги Сполучених Штатів не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям.

Після приходу Трампа до влади створили Департамент ефективності уряду (DOGE). Його мета — оптимізувати роботу федеральних агентств та скоротити державні витрати. Його очолив мільярдер, власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.

Ілон Маск і DOGE закрили вебсайт USAID та його штаб-квартиру, відправили тисячі співробітників у відпустку. Маск також поширював фейки про агентство — начебто воно фінансувало створення біологічної зброї та є підставною організацією ЦРУ.

10 березня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що США офіційно закривають 83% програм USAID. Він пояснив це тим, що на ці програми витрачали «десятки мільярдів доларів» і це нібито не давало користі та шкодило Штатам.

18 березня суд в США постановив, що Ілон Маск та його DOGE, ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації USAID.