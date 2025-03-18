Ізраїль заявив про ліквідацію фактичного премʼєр-міністра ХАМАС у секторі Гази

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію фактичного премʼєр-міністра контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаама Дааліса і ще чотирьох високопосадовців терористичного угруповання.

Про це ЦАХАЛ повідомив у Телеграмі.

В ізраїлській армії зазначили, що за добу атакували десятки обʼєктів угруповання в усьому секторі Гази, включно з терористами середньої і вищої ланок Політбюро ХАМАС.

Під час цих ударів ліквідували Ессама ад-Дааліса — голову уряду ХАМАС і найвищу владну фігуру в секторі Гази. Ессам ад-Дааліс замінив на цій посаді Раві Муштаху після його ліквідації в липні 2024 року.

На цій посаді ад-Дааліс відповідав за функціонування терористичного режиму ХАМАС у секторі Гази та контролював інтеграцію всіх осередків ХАМАС у Газі та їхнє використання в терористичних цілях.

Також ЦАХАЛ заявив, що ліквідував ще кількох висопосадовців ХАМАС:

Махмуда Марзука Ахмеда Абу-Ватфу, який обіймав посаду міністра внутрішніх справ і відповідав за сили внутрішньої безпеки ХАМАС;

Бахаджата Хасана Мохаммеда Абу-Султана, який очолював сили внутрішньої безпеки ХАМАС;

Ахмеда Амара Абдуллу Алхату, який обіймав посаду міністра юстиції ХАМАС.

Про те, що Ізраїль порушив перемирʼя та відновив атаки по сектору Гази, стало відомо вранці 18 березня. В офісі премʼєра Біньяміна Нетаньягу зазначали, що ХАМАС «відкинув усі отримані пропозиції» про звільнення заручників від спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

Президент США Дональд Трамп сказав, що США «візьмуть сектор Гази під свій контроль». Він зазначив, що нині анклав непридатний для життя через бойові дії, а його жителям потрібно надати інше місце, де вони «зможуть бути щасливими». Після цього Ізраїль пообіцяв підготувати план виїзду палестинців із сектора Гази до інших країн.

Арабські країни цю ідею розкритикували та засудили. У відповідь вони підтримали альтернативний план відновлення сектора Гази, який запропонував Єгипет.