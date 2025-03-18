Лідер Китаю може незабаром відвідати США — на тлі торговельної війни між країнами
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Thomas Peter-Pool / Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін незабаром відвідає Сполучені Штати. Востаннє голова КНР приїжджав восени 2023 року — тоді президентом США ще був Джо Байден.
Про це пише Financial Times.
Виступаючи у вашингтонському Центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, Трамп сказав, що Сі Цзіньпін «приїде в недалекому майбутньому».
Це буде вагомим дипломатичним моментом для двох геополітичних суперників, а також дасть ясність транснаціональним компаніям та інвесторам про те, наскільки жорстку позицію Вашингтон займе у відносинах з Китаєм.
Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи почали Вашингтон і Пекін переговори про зустріч на найвищому рівні. Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів.
Трамп кілька разів зустрічався з Сі під час свого першого президентського терміну. Їхня перша зустріч відбулася на курорті президента США «Мар-а-Лаго» у Флориді в 2017 році — усього через кілька місяців після того, як Трамп вступив на посаду.
Американо-китайські відносини
Останніми роками між Китаєм і США посилюється торговельна напруженість. Вона виражається у взаємних митах, обмеженнях на імпорт і експорт, а також у конкурентній боротьбі за технологічне лідерство. І Пекін, і Вашингтон активно впливають на міжнародну торгівлю, тому їхні двосторонні обмеження впливають і на інші країни.
Разом з тим напруженість посилюється через розбіжності в геополітичних інтересах. Одне з ключових питань — Тайвань. Китай погрожує «повернути» Тайвань, який є союзником США. Керівна Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Колишній президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу на нього.
Тож Сі Цзіньпін може відвідати США у розпал торговельної війни між країнами. Про плани ввести мита на канадські, мексиканські та китайські товари Трамп оголосив 2 лютого. Усе нібито через нелегальну міграцію та трафік наркотиків, які потрапляють до США через ці країни. Канаді та Мексиці загрожували 25% мита, а Китаю — 10%. Згодом Трамп захотів підвищити китайські мита ще на 10%.
Після того як обмеження набули сили, Китай відповів на нові мита від США. Країна підвищила на 10—15% імпортні збори, що охоплюють низку американських сільськогосподарських і харчових продуктів.