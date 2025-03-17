Україна та Південна Корея обговорили репатріацію полонених північнокорейських солдатів

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і його колега з Південної Кореї Чо Те Юл мали телефонну розмову, під час якої обговорили репатріацію північнокорейських військовополонених.

Про це пише найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Чо Те Юл сказав Андрію Сибізі, що захоплених військовополонених вважають громадянами Південної Кореї за Конституцією. Якщо вони захочуть повернутися до Південної Кореї, а не в КНДР, то їхнє рішення схвалять.

Під час розмови Чо Те Юл також сказав, що Південна Корея співпрацюватиме з іншими країнами для відновлення миру та післявоєнного відновлення України. Андрій Сибіга поділився інформацією про переговори України зі США щодо припинення війни з Росією та наголосив на важливості міжнародної співпраці для досягнення миру.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбито або поранено. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів і майже 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони України взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але ті полонені померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні. Україна готова їх обміняти на своїх військових. Наразі офіційно відомо про двох військових з КНДР, які потрапили в український полон у Курській області.

Південнокорейська розвідка вважає, що в лютому 2025 року Північна Корея направила до Росії нову партію військових. Їх розмістять на лінії зіткнення в Курській області РФ, де російські солдати намагаються відтіснити українських бійців.



