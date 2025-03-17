Politico: Держсекретар США переконав Угорщину продовжити санкції ЄС проти Росії

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Угорщина, яка в січні хотіла заблокувати чергове продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, відмовилася від цього після розмови міністра закордонних справ країни Петера Сіярто з держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Угорщина збиралася накласти вето на продовження санкцій, посилаючись, зокрема, на повернення в Білий дім Дональда Трампа. Але потім Трамп сам пригрозив Росії новими обмеженнями, якщо вона не погоджуватиметься на перемирʼя в Україні.

Крім того, Рубіо зателефонував Сіярто і, за словами двох співрозмовників Politico, закликав Угорщину не підривати санкційну систему Євросоюзу. Це допомогло переконати Будапешт відступити від свого рішення і зберегти санкції.

При цьому Трамп, як зазначає Politico, може змінити тактику в будь-який момент, запропонувавши помʼякшити санкції в переговорах із Росією. Якщо це станеться, ЄС втратить критично важливий важіль у своїх спробах впливати на Угорщину. Це може стати проблемою з огляду на те, що для продовження санкцій необхідне одностайне рішення всіх країн. Поки що в ЄС, як пише Politico, немає консенсусу щодо послаблення санкцій проти Росії — незалежно від рішень адміністрації Трампа.

Міністр фінансів США Скотт Бессент пообіцяв, що Штати введуть санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні. Однак нині нових обмежень проти Росії не було, крім того, що Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через війну в Україні.