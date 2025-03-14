Екснардепка Кормишкіна визнала свою провину та пішла на угоду зі слідством

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Екснардепка Ірина Кормишкіна, яку підозрюють у незаконному збагаченні, визнала свою провину і пішла на угоду зі слідством.

Про це пише правозахисна організація Transparency International Ukraine.

У лютому цього року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт з двома угодами про визнання винуватості Кормишкіної та її чоловіка. За його словами, угоди ініціювала сторона захисту ще на стадії досудового розслідування.

Сьогодні на підготовчому засіданні прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови для Кормишкіної:

щире каяття;

переказ 20 млн грн до державного бюджету;

донат на ЗСУ — 1 млн грн протягом пʼяти місяців;

«викриття один одного»;

суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;

позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на два роки.

Чоловік екснардепки, поза іншим, просив дозволу виїхати за кордон для лікування. За його словами, він працює в аграрному бізнесі й підірвався на протитанковій міні та мав перелом хребта. Саме тому, на думку Кормишкіна, йому потрібно проходити лікування за кордоном. Доля цієї поїздки залежить від рішення прокурора.

Суддя також поцікавилася відсутністю на засіданні поручителів — зокрема, Давида Арахамії та Віталія Кіма. Захист зазначив, що викликати поручителів не було потреби, проте суддя із цим не погодилася.

Що передувало

Слідство зʼясувало, що у 2021—2022 роках народна депутатка отримала 20 мільйонів гривень, що перевищує її офіційні доходи та заощадження за цей період.

На той час її чоловік Юрій Кормишкін ще був депутатом обласної ради. І щоб приховати джерела походження 20 мільйонів гривень і відмити їх, він провів кілька фінансових операцій. Це дало можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу Одеси, у якому потім жило подружжя.

Як і Ірина Кормишкіна, Юрій не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей будинок. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

У жовтні 2024 року Ірині Кормишкіній повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Тоді до Кормишкіної застосували запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визнали голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма. У січні 2025 року їй оголосили підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації.

У січні 2025 чоловіку народної депутатки Юрію Кормишкіну призначили запобіжний захід — заставу в 15 мільйонів гривень.