Адміністрація Трампа веде переговори з чотирма групами потенційних покупців TikTok

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Президент США Дональд Трамп сказав, що його адміністрація веде переговори з чотирма різними групами про продаж китайської соцмережі TikTok. І назвав усіх потенційних покупців «прийнятними».

Про це передає Reuters.

На запитання журналістів на борту президентського літака Air Force One, чи буде найближчим часом угода про продаж TikTok, Трамп відповів: «Це можливо».

«Ми ведемо переговори з чотирма різними групами, і багато хто зацікавлений… Усі чотири варіанти прийнятні», — додав він.

Аналітики оцінюють вартість соцмережі до $50 мільярдів.

Серед потенційних покупців TikTok — група на чолі з мільярдером Френком Мак-Кортом, яку підтримують співзасновник Reddit Алексіс Оганян і Кевін О’Лірі.

Інтерес до покупки також проявляє й група інвесторів під керівництвом технопідприємця Джессі Тінслі. Серед інших можливих покупців — Microsoft, Oracle, Perplexity AI та колишній CEO Activision Боббі Котік.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.