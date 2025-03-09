ЦВК Румунії відхилила кандидатуру Джорджеску на вибори президента

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Центральна виборча комісія Румунії відхилила кандидатуру проросійського політика Келіна Джорджеску на вибори президента.

Про це передає румунське медіа Digi24.

Тепер у Келіна Джорджеску є доба, щоб оскаржити рішення ЦВК у Конституційному суді. Останній у грудні 2024 року скасував результати першого туру президентських виборів, тому весь виборчий процес проводять заново. Конституційний суд матиме дві доби, щоб розглянути скаргу Джорджеску. Тобто остаточне рішення ЦВК має зʼявитися не пізніше вечора середи, 12 березня.

Перед штаб-квартирою Центральної виборчої комісії зібралися прихильники Джорджеску і після її рішення зруйнували загородження, встановлені правоохоронцями. Останні вже відновили огорожу.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів.

Арешт Джорджеску

Келіна Джорджеску затримали 26 лютого. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, створенні фашистської організації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах і створенні антисемітської спільноти. Після висунення звинувачень його відпустили — він перебуває під судовим наглядом.

Загалом у Румунії заарештували 18 людей у справі проросійського політика Келіна Джорджеску. Перед цим румунські силовики провели 50 обшуків у людей, повʼязаних із ним. За даними прокуратури, обшуки відбулися в домівках 27 людей і в офісах чотирьох компаній. Силовики знайшли зброю, боєприпаси, золоті злитки вагою 25 кг і готівку (понад $3,3 мільйона, 700 тисяч леїв, €43 тисячі, 13 тисяч дирхамів і 21 тисячу сербських динарів).