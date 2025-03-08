FT: Країни Європи намагаються швидко відшукати альтернативи Starlink для України
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Twitter.com / SpaceX
Європейські союзники «поспішають» надати Києву альтернативи супутниковій мережі Starlink після можливої паузи США у військовій підтримці та обміні розвідданими.
Про це повідомляє Financial Times.
Чотири великі супутникові оператори — люксембурзька SES, іспанська Hisdesat, Viasat, власник британського Inmarsat і французька Eutelsat/OneWeb — підтвердили виданню, що ведуть переговори з урядами та інституціями ЄС про забезпечення резервного підключення України.
Утім, заміна Starlink залишається «надскладним завданням», пише FT. Міністр цифрового розвитку України Михайло Федоров каже, що понад 40 тисяч терміналів працюють у військових частинах, лікарнях, гуманітарних організаціях і на підприємствах.
Виконавчий директор SES Адель аль Салех заявив, що компанія вже надає послуги Україні та збирається збільшити тут потужності. Гендиректор Hisdesat Мігель Анхель Гарсія Прімо розповів, що з його компанією звʼязалися європейські посадовці.
«Ми є частиною цієї ініціативи. Але дуже важко, якщо взагалі можливо, розгорнути таку ж кількість терміналів, яку вже має Starlink, тому що вони накопичувалися роками», — каже він.
Суперечка між президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті пожвавила дискусії про альтернативи Starlink, пише FT.
Фахівці та військові кажуть, що останніми місяцями звʼязок працює з перебоями, особливо неподалік лінії фронту. Оператор БпЛА, який працює біля Покровська, сказав, що проблема актуальна «вже давно».
У короткостроковій перспективі мережа європейських служб може стати резервним варіантом. Зокрема, щоб забезпечити звʼязок для органів влади, у медзакладах і на електростанціях.
Швидкість передачі сигналу на пристроях Starlink вища, ніж у сервісів-конкурентів. Однак різниця становить лише частки секунди, тож затримка може стати проблемою лише в одиничних випадках.
Законодавці Європарламенту тиснуть на Європейську комісію, щоб якнайшвидше висунути ініціативу Govsatcom. Вона обʼєднає супутникові потужності, але, як очікується, запрацює лише наступного року.
- 22 лютого агентство Reuters написало, що США погрожують вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини. Це критично, бо з початку повномасштабного вторгнення Україна використовує Starlink для критично важливого звʼязку на фронті й обʼєктах критичної інфраструктури.
- 28 лютого Трамп і президент України Володимир Зеленський посперечалися в Білому домі, а угоду про корисні копалини не підписали. Уже 4 березня президент США наказав призупинити поставки американської військової допомоги Києву, включно з тою, що в дорозі. Допомога нібито буде на паузі, поки представники України не продемонструють «добросовісну прихильність до миру».
- Днями FT писало, що французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat веде переговори з урядами ЄС про розширення звʼязку на територію України.