Директор ЦРУ підтвердив, що США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та обмін розвідувальними даними з Україною.

Його слова передає кореспондент Fox News у Білому домі.

Реткліфф зазначив, що з нетерпінням чекає, коли закінчать паузу та розпочнуть роботу з Україною в напрямку миру після звернення Володимира Зеленського до президента США.

Він мав на увазі допис в X українського президента, де той зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів. І що зустріч із президентом США Дональдом Трампом «пройшла не так, як передбачалось», — і це необхідно виправити.

Зупинка допомоги Україні

Видання Bloomberg 4 березня, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Овальному кабінеті.

Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги Україні.

Після цього під час звернення до Конгресу президент США Дональд Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні. За його словами, він отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського. Він мав на увазі вищезгаданий допис президента України, де той зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.



WSJ писало, що зупинка військової допомоги триватиме, доки Трамп не вирішить, що президент України Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією. За їхніми словами, наразі не зрозуміло, чи заяви Зеленського у вівторок буде достатньо, щоб переконати Трампа відновити військову допомогу США Україні.