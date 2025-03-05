Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні. Каже, що отримав листа від Зеленського

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Президент США Дональд Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні, вперше виступаючи в Конгресі 5 березня. За його словами, він отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського.

«У листі йдеться: «Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці», — розповів Трамп.

Американський президент наголосив, що цінує готовність Києва підписати угоду про корисні копалини. Водночас він «отримує серйозні сигнали» й від Росії, що вона готова до миру. Дональд Трамп додав, що він «невтомно працює», щоб покласти край війні.