Ірландія виділить Україні пакет допомоги на €100 мільйонів

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Уряд Ірландії 4 березня затвердив додатковий пакет допомоги для України на €100 мільйонів. У ньому буде нелетальне військове обладнання та інша підтримка.

Про це пише ірландський мовник RTE.

Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін назвав рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні «дуже серйозною подією». Він закликає продовжувати міжнародну співпрацю для підтримки українців.

Крім того, уряд Ірландії схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання ірландських миротворчих військ за кордоном. Раніше Мартін говорив, що Ірландія готова відправити миротворців в Україну для повоєнної безпеки.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна та Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці. FT зазначало, що США попросили європейські країни представити детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська і заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки.