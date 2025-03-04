ABC News: Україна отримала 90% зброї, яку оголошував Байден

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Україна отримала вже 90% зброї, яку проголошував експрезидент США Джо Байден у межах попередніх пакетів військової допомоги за програмою PDA.

Про це пише ABC News з посиланням на джерела.

Загальну вартість озброєння, переданого в рамках PDA, оцінюють у $3 мільярди. Його мали передати Україні в найкоротші терміни після оголошення у грудні 2024 року і в січні 2025-го.

До цих пакетів увійшла переважна більшість критично важливих боєприпасів і протитанкових систем. Решта 10% досі не відправленої допомоги — це бронетехніка, яка потребує більше часу на ремонт. Її та іншу невідправлену зброю планували доставити до серпня 2025 року.

Водночас видання зазначає, що постійний потік озброєнь, імовірно, все одно буде надходити в Україну щонайменше протягом наступних кількох років. Адже багато з раніше укладених з приватними американськими підприємствами контрактів про поставку озброєння вже оплатили.

Адміністрація Трампа може спробувати зірвати ці поставки за допомогою надзвичайних органів влади, але поки що немає жодних ознак того, що вона намагається це зробити, зазначає ABC News.

Зупинка допомоги Україні

Видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Овальному кабінеті.

За кілька годин після цього премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Сполучені Штати зупинили поставки військової допомоги Україні через польський кордон.

За його словами, звіти з польсько-українського кордону та польського логістичного хабу в Жешуві-Ясьонці, який використовують для поставок Україні, свідчать, що рішення США призупинити військову допомогу виконують. В Україні це офіційно не коментували.