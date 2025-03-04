Премʼєр Польщі: Американські поставки Україні через польський кордон зупинилися

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Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Сполучені Штати зупинили поставки військової допомоги Україні через польський кордон.

Про це передає The Guardian.

«Як відомо, було оголошено про рішення призупинити допомогу США Україні та, можливо, розпочати зняття санкцій з Росії. У нас немає підстав вважати, що це просто слова», — сказав премʼєр на засіданні польського Кабінету міністрів у Варшаві.

Звіти з польсько-українського кордону та польського логістичного хабу в Жешуві-Ясьонці, який використовують для поставок Україні, свідчать, що рішення США призупинити військову допомогу виконують.

Дональд Туск додав, що Польща готова «активізувати діяльність у Європі для підвищення нашої обороноздатності», а також продовжувати будувати трансатлантичні відносини та співпрацю з її «найближчим союзником США».

За кілька годин до заяви польського премʼєра Bloomberg, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Овальному кабінеті.