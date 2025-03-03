Валерія Залужного призначили постпредом при Міжнародній морській організації
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації.
Про це йдеться у відповідному указі президента № 151/2025.
Міжнародна морська організація — це міжурядова спеціалізована установа ООН. Вона займається боротьбою з торгівельною дискримінацією, а також ухвалює норми і стандарти безпеки на морі та щодо запобігання забрудненню довкілля суднами. Вона стежить за свободою судноплавства і виконанням морських конвенцій.
Залужний виконуватиме обовʼязки представника України при Міжнародній морській організації та посла України у Великій Британії за сумісництвом.
- У лютому 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього головкомом призначили Олександра Сирського.
- У березні того ж року президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Свої обовʼязки як посол він офіційно почав виконувати 11 липня.