У самопроголошеній Абхазії пройшли «президентські вибори». Є попередні результати

Новини

Getty Images

Центральна виборча комісія самопроголошеної республіки Абхазія оголосила попередні результати голосування на «виборах президента».

Про це передає «Ехо Кавказа».

У другому турі виборів переміг Бадра Гунба з 54,73% голосів. Його опонент Адгур Ардзінба набрав 41,54%. У ЦВК зазначили, що порушень, які могли б плинути на голосування, не було. Водночас штаб Ардзінби заявляв про «масові порушення виборчого законодавства, виявлені під час проведення виборів у різних районах Абхазії».

Бадра Гунба мав підтримку Росії, проводив телефонні переговори з міністром економіки Росії Максимом Решетніковим та заступником голови уряду РФ Тетяною Голіковою, казав про необхідність розвитку стратегічних відносин з Москвою.

Адгура Ардзінбу, який також говорив про потребу в партнерстві з Росією, у РФ звинуватили в в нібито «протурецькій» та «антивірменській» позиції.

Україна не визнає «вибори» в Абхазії. В українському МЗС рішуче засудили це голосування на окупованій території Грузії.

Що відбувається в Абхазії

19 листопада так званий президент Абхазії Аслан Бжанія подав у відставку, того ж дня це рішення підтримав парламент невизнаної країни.

Це сталось на тлі протестів через те, що наприкінці жовтня 2024-го в Москві підписали інвестиційну угоду, за якою великий російський бізнес отримує безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати свої проєкти на території Абхазії, а також право власності на землю та майно.

Бжанія заявляв, що в обмін на його відставку протестувальники мають піти з території урядових будівель, куди вони прорвалися.

Зрештою, в грудні «парламент» Абхазії відмовився ратифікувати інвестиційну угоду.