У Румунії у справі колишнього кандидата в президенти Джорджеску заарештували 18 людей

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У Румунії заарештували 18 людей у справі колишнього проросійського кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Про це повідомила румунська служба «Радіо Свобода».

Прокуратура клопотала про арешт 21 людини, але трьох із них заарештують заочно. Йдеться про соратника Джорджеску Гораціо Потра, його сина Доріана і рідного брата Олександра. За даними G4Media, Гораціо Потра, імовірно, перебуває в Дубаї.

26 лютого румунські силовики провели 50 обшуків у людей, повʼязаних із Джорджеску. За даними прокуратури, обшуки відбулися в домівках 27 людей і в офісах чотирьох компаній. Силовики знайшли зброю, боєприпаси, золоті злитки вагою 25 кілограмів і готівку (понад $3,3 мільйона, 700 тисяч леїв, €43 тисячі, 13 тисяч дирхамів і 21 тисячу сербських динарів).

Самого Келіна Джорджеску затримали 26 лютого. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, створенні фашистської організації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах і створенні антисемітської спільноти.

Після висунення звинувачень його відпустили — він перебуватиме під судовим наглядом. Йому заборонили залишати країну і робити публікації в соцмережах.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів. Нове голосування проведуть навесні 2025 року.